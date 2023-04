Per Berlusconi l'ottavo giorno al San Raffaele, notte tranquilla

Un'altra notte tranquilla, la settima in terapia intensiva, quella passata da Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri. Oggi è l'ottavo giorno di ricovero per il presidente di Forza Italia.

Ieri durante la giornata sono arrivati a trovarlo come sempre i figli, il fratello e gli amici di una vita, come Fedele Confalonieri, che non ha mai fatto mancare la sua presenza. Oggi non è stato diffuso alcun bollettino medico sulle condizioni del leader di Forza Italia, ma i medici che lo stanno curando, il primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo e il primario di Ematologia Fabio Ciceri, che ha in cura il Cavaliere per una leucemia mielomonocitica cronica, hanno diramato un comunicato dove per la prima volta si è parlato di un "progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate".

Le terapie somministrate all'ex premier, quella "citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi"per questo i medici hanno espresso un "cauto ottimismo". Berlusconi resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele perché nonostante stia meglio va comunque risolto il problema della polmonite prima di fare ogni tipo di valutazione su tempi e modi di eventuali dimissioni.

A confermare che il leader di Forza Italia sta meglio è stato anche il figlio minore, Luigi, che ieri mattina ha fatto visita al padre ed è rimasto due ore all'interno dell'ospedale. Quando ha lasciato la struttura in auto, da dietro i finestrini, ha fatto il segno del pollice all'insù e ai cronisti che gli hanno chiesto notizie sulla salute del padre ha detto: "Sta bene, sta bene". Dopo di lui nel corso della giornata sono arrivati anche la primogenita e il secondogenito Marina e Pier Silvio, Eleonora, il fratello Paolo Berlusconi e Fedele Confalonieri. Il presidente di Mediaset non ha mai fatto mancare la sua presenza accanto all'ex premier e ogni giorno è arrivato a trovare l'amico di sempre.

Mentre la compagna Marta Fascina non è stata mai vista uscire dall'ospedale e ieri è stata raggiunta dal padre, Orazio. Da qualche giorno fuori dall'ospedale sono arrivati anche diversi fan e supporter di Silvio Berlusconi che gli hanno mostrato la loro vicinanza con striscioni e lettere. Sono comparsi fuori dall'ospedale due nuovi striscioni tra cui uno, affisso da un supporter che a differenza degli altri non ha voluto parlare con la stampa, con scritto: "Forza Silvio. Sei il più grande dei presidenti mai avuti in questo Paese. Abbiamo ancora bisogno di te, gigante".

Un "cauto ottimismo" per la condizione del leader di Forza Italia è arrivato anche dalla politica con il capogruppo alla Camera degli azzurri, Paolo Barelli che ha parlato di "notizie tendenti al positivo. Cauto ottimismo sempre sotto il controllo dei medici, sono loro che devono dire come stanno le cose". Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso soddisfazione per le notizie positive che sono arrivare sulla salute dell'ex premier: "lui è un leone e sono molto felice del fatto che le informazioni che abbiamo sono quelle di una persona che sta rispondendo bene alla terapia".