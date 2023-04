Berlusconi in ospedale da una settimana. Domani nuovo bollettino

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Silvio Berlusconi "sta meglio". A spiegarlo è Luigi, ultimogenito dell'ex premier, lasciando l'ospedale San Raffaele dove il Cavaliere è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì della scorsa settimana.

I dettagli sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia saranno rese note domani con un nuovo bollettino medico.

Oltre a Luigi, a far visita all'ex premier nel corso della giornata sono andati anche Marina e Pier Silvio. In mattinata, in ospedale, era arrivato anche Orazio Fascina, il papà di Marta, compagna del leader azzurro. (ANSA).