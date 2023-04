Adottato il testo base della commissione d'inchiesta sul Covid

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Commissione Affari Sociali della Camera adotta il testo base per l'istituzione della Commissione Bicamerale d'inchiesta sul Covid. A votare a favore sono il centrodestra unito e il Terzo Polo. Il Pd, il M5s e Avs non partecipano alla votazione. E' quanto si apprende al termine dei lavori della Commissione. Entro martedì 18 aprile alle 18 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. "Non ci hanno dato neanche un'ora di tempo per vedere il testo unificato che hanno messo a punto loro e che ci hanno appena presentato", spiega la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, "così abbiamo deciso di uscire e di non votare". (ANSA).