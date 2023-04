Zangrillo, Berlusconi non può ancora alzarsi

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare". Così il professor Alberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi e responsabile del reparto del San Raffaele di Milano in cui è ricoverato da mercoledì scorso. "Noi siamo persone serie, tutto ha un limite - dice Zangrillo - Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake". (ANSA).