Meloni,l'Italia spesso si è percepita come una patria senza mare

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "L'Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. È nata nel, per e con il mare: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l'Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una "Patria senza mare" e non è stata pienamente consapevole di quanto il mare possa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (ANSA).