Barelli, nè congressi nè scissioni in vista per Forza Italia

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Devo essere diretto e chiaro. Non ci sono congressi in vista, né scissioni. La volontà del presidente di migliorare e di pretendere sempre di più dalla sua squadra, sia in Parlamento che nell'organizzazione territoriale, non ha nulla a che fare con gli avvenimenti degli ultimi giorni, che sicuramente non erano attesi né da lui né da noi. Oggi tutto il partito, tutti i militanti, dirigenti e parlamentari di Forza Italia sono proiettati a guardare al San Raffaele e ad ascoltare le sue indicazioni: il presidente è attivo, ho ricevuto diverse telefonate in questi giorni durante le quali il presidente non si preoccupava per la sua salute ma dell'andamento dei lavori parlamentari e di puntualizzare alcuni aspetti del nostro impegno, a sostegno del governo Meloni. Berlusconi è sempre lo stesso, non c'è spazio per alcuna polemica". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Coffee Break su La7. (ANSA).