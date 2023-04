Renzi, Non ho mai votato per Berlusconi ma 'forza Silvio'

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio governo. A maggior ragione in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato. Forza Silvio". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (ANSA).