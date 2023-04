Il fratello Paolo e il figlio Luigi da Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è tornato anche oggi a fare visita all'ex premier Silvio Berlusconi ricoverato da due giorni in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. "Vengo qui a vedere come sta" ha detto ai cronisti entrando nell'edificio.

Anche il figlio Luigi e il fratello Paolo sono tornati oggi al San Raffaele per fare visita al leader di Fi. Entrando nella struttura ospedaliera Paolo Berlusconi ha detto ai cronisti: "Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi". (ANSA).