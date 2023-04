Opposizioni all'attacco sul dl migranti, governo arrogante

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Botta e risposta tra maggioranza e opposizioni sul dl migranti in discussione in commissione Affari Costituzionali al Senato. Le opposizioni, in una nota, vanno all'attacco del centrodestra: "Si stanno comportando in maniera arrogante e scorretta". In particolare i componenti dell'opposizione in commissione criticano i rinvii dell'esame del provvedimento e la mancanza di pareri sulle proposte di modifica oltre al fatto che "il governo cerca di cambiare il decreto presentando una riformulazione di un emendamento, sottoscritto anche dalle opposizioni, che in realtà è una vera e propria aggiunta del tutto eterogenea, su cui non è stato possibile discutere e avanzare proposte di modifica". Pomo della discordia una riformulazione che propone di ammettere quote ulteriori di lavoratori stranieri in arrivo in Italia provenienti da Paesi con cui si hanno accordi di rimpatrio. Il Pd ieri sera hanno abbandonato i lavori della commissione. "La sceneggiata messa in atto ieri sera in Commissione dal Pd è stata deprimente", replica il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. (ANSA).