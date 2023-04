Berlusconi stabile e vigile, notte senza novità in terapia intensiva al San Raffaele

La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele. La notte è trascorsa senza novità, l'ex premier è sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ambienti vicini al Cav che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue.

La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale.