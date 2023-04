Barelli, Berlusconi sta reagendo alle terapie

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Mi risulta che stia reagendo alle terapie: sul resto non entro nel merito delle questioni sanitarie. Aspettiamo che lo facciano i medici". Lo afferma il capogruppo azzuro alla Camera, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

"Ma quale commiato...Nella telefonata di stamattina - prosegue Barelli - era lui, più che lucido. Il presidente Berlusconi si è preoccupato dei lavori parlamentari, è entrato nei dettagli dei lavori d'Aula, ha parlato dei rapporti con il governo, da persona attenta. Mi ha chiesto dell'attività del gruppo e ci ha ribadito, queste le sue parole, che 'tutti noi di Forza Italia lavoriamo per il Paese'".

I figli di Silvio Berlusconi, Marina e Luigi, e il fratello Paolo hanno da poco lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove l'ex premier è ricoverato da ieri. Le tre auto hanno lasciato la struttura dall'ingresso posteriore di via Olgettina.

