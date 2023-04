Al via il Cdm, sul tavolo i decreti su siccità e PA

Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti all'ordine del giorno, ci sono il decreto legge per l'emergenza siccità, quello per rafforzare le capacità amministrative della Pubblica amministrazione, e il disegno di legge sulla concorrenza, che era già passato per un primo esame in Consiglio dei ministri.



L'istituzione di una Cabina di regia interministeriale, presieduta dal premier o dal ministro delle Infrastrutture, e la nomina di un "Commissario straordinario nazionale" per la scarsità idrica. E' quanto prevede la bozza del Decreto legge sulla crisi idrica che verrà portato in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Il Commissario realizza gli interventi urgenti di cui è incaricato dalla Cabina di regia, monitora la situazione su tutto il territorio nazionale e l'attuazione delle opere necessarie, e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del Cdm.