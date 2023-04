Pd diserta commissione Senato per presenza Delmastro

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il componenti del Partito Democratico in commissione Giustizia del Senato anche oggi disertano i lavori in segno di protesta per il ritorno del sottosegretario Andrea Delmastro. Ieri Anna Rossomando, Walter Verini e Alfredo Bazzoli, hanno abbandonato l'aula della commissione. Oggi non sono proprio entrati. Il sottosegretario Delmastro torna a seguire i lavori nelle aule parlamentari per conto del governo dopo le polemiche sul caso Cospito che hanno coinvolto anche il collega Giovanni Donzelli. (ANSA).