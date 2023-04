Casellati, entro luglio abrogheremo 20mila decreti regi

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Entro luglio, prevedo di abrogare circa altri 20.000 dei Regi Decreti". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati nel corso dell'audizione in commissione Affari costituzionali del Senato sulle linee programmatiche del dicastero.

"L'analisi sui decreti regi in vigore procede "a ritmo serrato", ha ricordato il ministro e ha aggiunto, in riferimento alla semplificazione normativa, "il miglioramento della qualità della regolazione costituisce un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto". (ANSA).