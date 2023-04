Superbonus: Camera, ok al decreto legge, va al Senato

Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Superbonus. Il testo, approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, 114 contrari ed un astenuto, passa al Senato.

Bagarre in Aula alla Camera dopo il voto finale sul decreto legge Superbonus. Dopo che il presidente Lorenzo Fontana ha proclamato il risultato della votazione, alcuni deputati M5S hanno tirato fuori dei caschi anti infortunistica, gli stessi che avevano mostrato al termine della dichiarazione di voto del rappresentante del loro gruppo. Un gesto schernito dai banchi di Fdi. Sono volate parole grosse ed il fracasso era tale che a Fontana non è rimasto altro da fare se non sospendere brevemente la seduta.