Online ogni tre mesi le relazioni del governo sul programma

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Relazioni trimestrali sull'attuazione del programma saranno pubblicate online: sarà compito del Dipartimento (non più Ufficio) per il programma di Governo, che cambia nome e avrà più funzioni in base a un decreto del presidente del Consiglio, firmato da Giorgia Meloni il 3 marzo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, che modifica un Dpcm del 2012 sulle strutture generali di Palazzo Chigi.

Novità anche sul Dipartimento per le riforme istituzionali (non più "federali", termine soppresso) che si occuperà anche di forma di Stato e di Governo, bicameralismo, procedimento legislativo, istituti di democrazia diretta, riforme elettorali. (ANSA).