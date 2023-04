Governo, online ogni tre mesi relazioni sul programma

Relazioni trimestrali sull'attuazione del programma saranno pubblicate online: sarà compito del Dipartimento (non più Ufficio) per il programma di Governo, che cambia nome e avrà più funzioni in base a un decreto del presidente del Consiglio, firmato da Giorgia Meloni il 3 marzo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, che modifica un Dpcm del 2012 sulle strutture generali di Palazzo Chigi.

Novità anche sul Dipartimento per le riforme istituzionali (non più "federali", termine soppresso) che si occuperà anche di forma di Stato e di Governo, bicameralismo, procedimento legislativo, istituti di democrazia diretta, riforme elettorali. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al premier, che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative, compresa - in base al nuovo Dpcm - l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Pnrr.

Oltre a pubblicare "on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione", il Dipartimento deve aggiornare "con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo". Fra le novità introdotte da questo Dpcm, alcune riguardano anche il Dipartimento per le riforme istituzionali, che assicura al premier supporto nell'area funzionale delle riforme istituzionali. Non più "federali", termine soppresso. Questo dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. Altra novità: vengono inserite nuove materie di riforma di cui si occuperà, ossia forma di Stato, forma di Governo, bicameralismo, procedimento legislativo, istituti di democrazia diretta, riforme elettorali. Si prevede poi che opererà nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali la segreteria tecnica per la Cabina di regia per la determinazione dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni), e così anche, se verrà nominato, il commissario.