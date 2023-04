Fvg: risultati definitivi, Lega primo partito davanti a FdI

(ANSA) - TRIESTE, 04 APR - Anche in questa tornata elettorale, alla pari di cinque anni fa, la Lega si conferma primo partito alle regionali del Friuli Venezia Giulia con il 19,02% delle preferenze (34,91% nel 2018). Al secondo posto c'è FdI con il 18,13% (5,49% nel 2018), al terzo una new entry, la Lista Fedriga, con il 17,74%. Crolla il M5S, mentre il Pd tiene ma, fatte salve Trieste e Gorizia, l'effetto Schlein non c'è stato. La galassia No vax di Insieme Liberi supera il Terzo Polo. E' quanto emerge dai dati diffusi dal servizio elettorale regionale a scrutinio concluso.

Il Pd è il quarto partito con il 16,49% (18,11% nel 2018); seguono FI 6,67% (12,06%); Patto per l'Autonomia 6,29% (4,09%); Insieme Liberi 3,98%; Azione, +Europa, Italia Viva 2,75%; M5S 2,4% (7,06%); Alleanza verdi sinistra 2,03%; Autonomia Responsabile 1,97% (3,97%); Open Sinistra Fvg 1,51% (2,78%); Slovenska Skupnost 1,02% (1,16%).

Nel dettaglio, nella circoscrizione di Udine i primi tre partiti sono Lega 21,23%, FdI 17,53%, Lista Fedriga 17,38%. A Trieste è invece il Pd il primo partito con il 20,45%, seguono FdI 17,55% e Lista Fedriga 14,46%. A Pordenone nell'ordine si collocano FdI 21,82%, Lista Fedriga 18,91%, Lega 18,23%. A Gorizia: Pd 19,19%, Lista Fedriga 17,15% e Lega 15,93%. Infine a Tolmezzo: Lega 28,59%, Lista Fedriga 24,29% e FdI 16,6%.

Secondo i dati definitivi, Massimiliano Fedriga (centrodestra) viene eletto presidente con il 64,24% delle preferenze. Massimo Moretuzzo (centrosinistra) ottiene il 28,37%. Giorgia Tripoli (Insieme Liberi) il 4,66%, mentre Alessandro Maran (Terzo Polo) il 2,73%.

Dei 48 seggi disponibili in Consiglio regionale, due saranno occupati da Fedriga e Moretuzzo. Gli altri verranno assegnati in maniera proporzionale rispetto ai risultati di lista: la distribuzione non è stata ancora ufficializzata. La lista Insieme Liberi, a differenza della candidata presidente, non ha superato la soglia di sbarramento del 4% per l'accesso in Consiglio. Ieri sera Tripoli ha annunciato che chiederà il riconteggio delle schede. (ANSA).