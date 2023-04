Misiani(Pd), il governo venga in Aula a parlare del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Ci sono problemi? Sì, li si affronti tutti insieme. Il governo invece di andare colpi di interviste venga in Parlamento, metta le carte in tavola e dica con chiarezza quali progetti intende cambiare, quali intende mantenere, e come vuole rivedere i meccanismi di attuazione del Piano". Lo afferma Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, ad Agorà su Rai Tre parlando di Pnrr. (ANSA).