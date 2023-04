Fvg: seggi di nuovo aperti dalle ore 7

(ANSA) - TRIESTE, 03 APR - Hanno riaperto questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia per il secondo giorno di votazioni. Ci si potrà recare alle urne fino alle 15.

Subito dopo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, avrà inizio lo scrutinio.

Gli elettori chiamati alle urne in Fvg sono oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni.

In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali. (ANSA).