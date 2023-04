Fvg: primi dati ore 19, affluenza tra 26% e 31%, in calo

(ANSA) - TRIESTE, 02 APR - Con gran parte delle 1.360 sezioni elettorali rilevate (1.147), alle 19 in Friuli Venezia Giulia l'affluenza per le consultazioni regionali oscilla tra il 26% e il 31%. E' quanto emerge dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, dove confluiscono i dati differenziati raccolti nelle cinque circoscrizioni elettorali.

All'ultima tornata per le regionali, nel 2018, quando si votava però in un unico giorno, alle 19 l'affluenza definitiva era stata del 38,37%.

Nella circoscrizione di Trieste il dato parziale dell'affluenza alle 19 è pari al 26% con 237 sezioni rilevate su 276; a Gorizia è del 29% (153 su 153); a Udine del 31% (409 su 491); a Tolmezzo del 27% (105 su 121); a Pordenone del 28% (243 su 319). (ANSA).