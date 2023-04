Al seggio al mattino e con la famiglia,così votano candidati Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 02 APR - Al seggio al mattino e, per lo più, con la famiglia. A mezzogiorno tutti e quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia si erano già recati alle urne a esprimere la loro preferenza. Poi una giornata di relax per tutti in attesa dello spoglio di domani, che avrà inizio subito dopo le 15 quando saranno ultimate le operazioni di voto.

Giorgia Tripoli (Insieme Liberi) ha votato a Tricesimo (Udine) di prima mattina, perché poi - così aveva annunciato ieri - l'aspettava una visita al Vinitaly di Verona. Alessandro Maran (Terzo Polo) ha invece votato a Grado (Gorizia), accompagnato dalla famiglia. Per lui poi pranzo con la madre 92enne e gli altri componenti del nucleo, passeggiata, libro e divano.

Massimiliano Fedriga (centrodestra) è arrivato al suo seggio di Trieste poco dopo le 10; con lui la moglie e i due figli piccoli. In attesa del responso di domani, per il candidato si prospetta una giornata in famiglia.

Massimo Moretuzzo (centrosinistra) ha votato invece a Plasencis, frazione di Mereto di Tomba (Udine). Anche lui era accompagnato da moglie e figlia. Poi ha partecipato a un battesimo e a un pranzo conviviale con la Pro Loco.

Come durante la campagna elettorale, anche oggi alcuni candidati hanno rinnovato il loro invito ad andare a votare. "E' importante poter scegliere quale futuro vogliamo per la nostra terra", ha ribadito Moretuzzo. "L'appello che faccio è che tutti cittadini esprimano il loro voto anche per non indebolire i processi democratici", ha insistito Fedriga. (ANSA).