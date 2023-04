Zelensky a un anno da liberazione Bucha, 'quei mesi i peggiori'

- In occasione dell'anniversario della liberazione di Bucha, città martire della regione di Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato la data su Telegram affermando: "Per i residenti della regione lo scorso anno è diventato il più terribile della loro vita. La liberazione della regione di Kiev è diventata un simbolo del fatto che l'Ucraina sarà in grado di vincere questa guerra".

"Eventi inimmaginabili nel XXI secolo sono diventati realtà nelle città di Bucha e Irpin. Le truppe russe hanno marciato sulla capitale ucraina da nord e hanno portato morte e distruzione", ha scritto . (ANSA).