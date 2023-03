Il Wsj: 'Il gran giurì esamina il pagamento di Trump a una coniglietta di Playboy'

Le autorità di Manhattan che stanno indagando sul pagamento di Donald Trump alla pornostar Stormy Daniels stanno esaminando anche il pagamento da 150.000 dollari a una ex modella di Playboy che ha detto di aver avuto una relazione con l'ex presidente. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la procura ha chiesto ai testimoni presentati al gran giurì anche del pagamento a Karen McDougal, coniglietta di Playboy nel 1998, che ha sostenuto di aver avuto una relazione di 10 mesi con Trump nel 2006.

Il caso di McDougal era emerso con forza durante la campagna del 2016 anche grazie a una registrazione audio in cui Trump aveva discusso con il suo allora legale Michael Cohen del pagamento all'ex coniglietta di Playboy, che affermava di avere avuto una relazione con Trump dal 2006 al 2007, quando Melania era incinta e diede alla luce Barron Trump.

Nell'audio si sentiva l'ex presidente dire di pagarla in contanti per acquistare i diritti della sua storia così da scongiurare un possibile scandalo sessuale che avrebbe minacciato la sua corsa alla Casa Bianca. Un ruolo chiave nella vicenda McDougal lo ha avuto David Pecker, l'editore (amico di Donald Trump) del National Enquirer. Proprio Pecker è comparso in almeno due occasioni davanti al gran giurì.