Autonomia: Ricci, pronti a un referendum contro il ddl Calderoli

"Noi siamo nettamente contrari al ddl Calderoli e quindi costituiremo dei comitati per opporci al cammino di questo disegno di legge e se sarà approvato trasformeremo questi comitati in un comitato referendario per abrogarla". Lo annuncia Matteo Ricci, sindaco dem di Pesaro e presidente di Ali (Autonomie locali italiane).

Commentando il provvedimento sull'autonomia differenziata, Ricci parla di "un provvedimento sbagliato, che crea un mega-centralismo regionale che divide l'Italia e contro il quale ci batteremo con tutte le nostre forze".

In tema di Pnrr, e sull'allarme ritardi, Ricci lancia la sua proposta di chiedere all'Europa, spiega, "di usare i finanziamenti Pnrr per progetti che non saranno mai portati a termine per coprire la lievitazione dei costi e consentire così che quelli già partiti possano essere terminati. Quindi facciamo meno cose, ma portiamole in fondo".

"Ciò che serve è che il governo faccia le riforme che l'Europa ci chiede, a cominciare da quella sulla concorrenza, che riguarda i balneari, per ottenere le altre tranche di finanziamenti del Pnrr che devono ancora arrivare. Ma occorre prendere atto che i costi dei cantieri sono aumentati di circa il 30%, per questo credo sia ragionevole usare questi soldi per coprire gli aumenti anche rinunciando a qualche progetto ma portando a termine quelli già avviati".