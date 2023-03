Il governo pone la fiducia sul dl Superbonus alla Camera

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il governo pone nell'Aula della Camera la questione di fiducia sul dl Superbonus: ad annunciarlo all'Assemblea di Montecitorio è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Il provvedimento nel corso del pomeriggio è tornato brevemente in commissione Finanze per modificare il testo come chiesto dalla Ragioneria dello Stato. I rilievi hanno riguardato un emendamento approvato in commissione nei giorni scorsi che prevedeva che banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la capienza fiscale utilizzino i crediti per sottoscrivere emissioni di Btp poliennali da 10 anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. La misura vale per gli interventi effettuati fino al 2022 e il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal primo gennaio 2028. La Ragioneria puntualizza, però, che i Btp saranno esclusivamente frutto di emissione ordinaria e non straordinaria, senza emettere quindi ulteriore debito, e le "modalità applicative della norma" verranno decise con "provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia". (ANSA).