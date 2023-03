Al via l'esame della proposta per abolire l'abuso d'ufficio

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - E' iniziato alla Camera l'esame di quattro proposte di legge che intervengono sul reato di abuso d'ufficio, tre delle quali lo abrogano e una quarta lo tipizza.

Il relatore Pietro Pittalis (Fi) ha illustrato in commissione Giustizia le quattro proposte, di cui tre sono proprio di Forza Italia ed una di Enrico Costa (Azione-Iv).

Il presidente della commissione, Ciro Maschio, al termine della seduta ha affermato che "è già iniziata una discussione interessante", mentre il capogruppo del Pd in commissione Federico Gianassi, ha riferito che i Dem hanno chiesto di effettuare delle audizioni e di conoscere i dati sui processi riguardanti questo reato che l'Anci ha chiesto di rivedere.

La prima proposta di legge, a prima firma di Cristina Rossello (Fi), propone l'abrogazione del reato, come quella di Pittalis, che tuttavia chiede di circoscrivere meglio anche il reato di traffico di influenze. La proposta di Costa trasforma l'abuso di ufficio, che viene meglio definito, da reato punito con il carcere ad una fattispecie punita con una sanzione amministrativa. Infine il testo di Roberto Pella tipizza questo reato, pur lasciando le attuali sanzioni penali. (ANSA).