Schlein indica Boccia capogruppo Pd al Senato

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Nel corso dell'assemblea dei senatori Pd, a Palazzo Madama, la segretaria del Pd Elly Schlein ha proposto Francesco Boccia - figura che ha "solidità, capacità politica ed esperienza" - come nuovo capogruppo. Al momento è in corso il dibattito cui seguirà il voto.

In apertura dell'assemblea Schlein ha rimarcato come si stia "lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone". (ANSA).