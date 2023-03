Pd, Francesco Boccia nuovo capogruppo al Senato

L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francesco Boccia nuovo capogruppo.

"Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo in corso al Senato.





"Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo al Senato.