Aeronautica:Mattarella,100 anni di storia di assoluto valore

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo di storia dell'Aeronautica Militare. In questo giorno speciale rivolgo il mio omaggio alla Bandiera di Guerra della Forza Armata, emblema del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l'Italia con coraggio e abnegazione". Lo scrive in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolineando come i 100 anni dell'Aeronautica hanno scritto "tutte pagine di storia di assoluto valore".

"Agli aviatori caduti nell'adempimento del proprio dovere - si legge ancora nel messaggio - va il riconoscente pensiero della Repubblica" che si rinnova per tutte le "sfide complesse e gravose" che con "impegno, professionalità e dedizione, con passione e generosità" sono state "offerte dalle sue donne e dai suoi uomini".

"Con gratitudine - aggiunge Mattarella - esprimo apprezzamento per l'instancabile impegno profuso durante la pandemia, per la tempestività dei contributi in sostegno del popolo Ucraino e per il supporto fornito alle popolazioni vittime di calamità naturali, come in Turchia e Siria".

"A voi Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Militari di truppa e personale civile dell'Arma Azzurra, in servizio ed in congedo, e alle vostre famiglie - conclude Mattarella - giunga l'augurio del popolo italiano: "in volo verso il futuro". (ANSA).