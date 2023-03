Aeronautica: Mattarella, 100 anni di storia di assoluto valore

"Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo di storia dell'Aeronautica Militare. In questo giorno speciale rivolgo il mio omaggio alla Bandiera di Guerra della Forza Armata, emblema del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l'Italia con coraggio e abnegazione". Lo scrive in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolineando come i 100 anni dell'Aeronautica hanno scritto "tutte pagine di storia di assoluto valore".