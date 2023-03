Un francobollo per Franco Frattini

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - E' stato emesso oggi un francobollo commemorativo di Franco Frattini, relativo al valore della ''tariffa B zona 1'' (posta ordinaria diretta in Europa e nel Bacino del Mediterraneo) pari a 1,25 euro.

La vignetta riproduce un ritratto di Franco Frattini in primo piano sulle bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea.

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione e' firmato dalla moglie Stella e dalla figlia Carlotta e riepiloga i passi salienti della carriera di Frattini: nel 1986 diviene il più giovane Consigliere di Stato e diviene successivamente consigliere giuridico del Ministro del Tesoro Giuliano Amato e del Vicepresidente del Consiglio, Claudio Martelli, nel sesto governo Andreotti (1990-1991).

Negli anni seguenti diventa segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1994) e Ministro per la Funzione pubblica e gli Affari regionali (1995-1996). Eletto deputato, presiede il Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO, 1996).

Rieletto nel 2001 torna alla Funzione pubblica con delega per il Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza (2001- 2002) e sarà due volte Ministro degli Affari Esteri (2002-2004; 2008-2011); sarà Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà (2004-2008). Dal 2012 diviene Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e sarà membro della Commissione per le riforme costituzionali (2013-2014). Nel gennaio del 2022 viene nominato Presidente del Consiglio di Stato, dopo esserne stato Presidente Aggiunto. Presiederà l'Istituto fino alla morte prematura, il 24 dicembre del 2022.

