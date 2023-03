P.Chigi,Commissione Ue attesta significativi progressi su Pnrr

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "La Commissione ha convenuto di estendere" la fase di assesment dl Pnrr di un altro mese "tenendo conto del numero e della complessità dei 55 Milestones e Target previsti. La Commissione ha altresì sottolineato il proprio apprezzamento per tutte le azioni intraprese dal Governo, che hanno già consentito di attestare significativi progressi verso il positivo raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi fissati" al 31 dicembre 2022. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il Governo, sottolinea la nota, "continuerà a lavorare in modo costruttivo con la Commissione Europea per garantire il positivo completamento delle attività di valutazione". (ANSA).