Fratoianni, Meloni non dia più credito a Netanyahu

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Visto quello che sta accadendo in queste settimane e in queste ore in Israele, con un intero Paese che si sta rivoltando contro un premier e una politica autoritaria, incendiaria del MO e non rispettosa del pluralismo e della legalità sul fronte interno, la presidente Meloni eviti la prossima volta di concedergli credito e una ribalta internazionale". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Capisco che per gli amici di Orban e Netanyahu sia un sforzo, - conclude l'esponente rossoverde della commissione esteri di Montecitorio - ma lo devono fare per la credibilità internazionale del nostro Paese". (ANSA).