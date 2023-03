FI: domani l'elezione di Barelli capogruppo alla Camera

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Si terrà domani l'assemblea dei deputati di Forza Italia per l'elezione di Paolo Barelli a capogruppo, nomina decisa da Silvio Berlusconi venerdì per sostituire Alessandro Cattaneo, che ha ricevuto l'incarico di vicecoordinatore nazionale di FI con la delega alla organizzazione territoriale del partito. L'appuntamento, a quanto si apprende, è alle 13 a Montecitorio, in sala Colletti.

