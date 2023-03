Schede nulle e ricorsi,braccio di ferro in giunta delle elezioni

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il centrodestra è intenzionato a presentare martedì prossimo in giunta per le elezioni alla Camera un emendamento al testo base sui criteri generali per la validità e la nullità dei voti alle elezioni politiche.

L'emendamento, secondo quanto spiega l'azzurro Pietro Pittalis, componente della commissione, punta a considerare valide ai fini dell'uninominale anche le schede nelle quali vi siano due o più croci su liste della stessa coalizione. "Va ripristinato - sottolinea - il principio per cui per l'uninominale se viene messa la croce su più simboli della stessa coalizione va considerato rafforzativo dell'espressione di voto dell'elettore in ossequio al principio del "favor voti". Un principio sostenuto anche in audizione da un professore dell'ufficio centrale della Corte di Cassazione". Qualora la modifica venisse approvata verrebbe applicata ai quattro ricorsi che sono stati presentati in altrettanti collegi di Montecitorio. Ed M5s accusa la maggioranza di voler tentare un blitz. "Forza Italia e Lega - ha sottolineato ieri Vittoria Baldino - intendono compiere un blitz per sovvertire, attraverso la modifica ex post delle regole vigenti, l'esito elettorale che alle ultime elezioni politiche in Calabria ha visto nel collegio uninominale Cosenza-Tirreno soccombere il candidato di FI Andrea Gentile a vantaggio del M5S e della nostra candidata Anna Laura Orrico".

