Milano: Salvini, il green di Sala è ideologico e classista

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "Ormai se non sei un po' green non sei, e quindi occorre essere un po' green, ma è giusto, ne sono convinto. Però non green ideologico, 'alla Sala', che per essere green o c'hai la macchina nuova o a Milano a lavorare non ci vieni. Questo non è green, questo è classismo: se sei ricco ti puoi permettere Milano, se non sei ricco stattene gentilmente a casa tua". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e segretario federale Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano.

"Questa - ha aggiunto - non è la mia Milano, che deve essere inclusiva, accogliente, solidale, che aiuta: non hai i 50 mila per cambiare la macchina? Ti do una mano. 'C'hai il furgone vecchio, mi fai schifo, stai fuori che tutelo l'ambiente' non è il green". (ANSA).