Fosse Ardeatine: Casellati, senza memoria in mano a ideologie

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Un Paese senza memoria è ostaggio di estremismi e degenerazioni ideologiche. Le Fosse Ardeatine furono teatro di uno dei più aberranti crimini nazisti.

Ricordare non è solo segno di rispetto per le vittime ma un dovere morale nei confronti delle nuove generazioni".

Lo scrive sui social la ministra per le Riforma Maria Elisabetta Casellati, che posta una immagine della cerimonia odierna. (ANSA).