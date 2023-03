Università: Bernini, per laurea abilitante valutare risultati

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Bisogna prima di tutto valutare i risultati che presentano dei margini di miglioramento, secondo me è necessario anche un intervento sulle classi di laurea e sui gruppi scientifici disciplinari per valorizzare tutto il comparto". Lo ha detto il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini durante l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Messina rispondendo alle domande dei giornalisti se intendeva intervenire perché nonostante le lauree abilitanti siano legge, tutt'ora continuano i tirocini.

"L'ecosistema della formazione - prosegue Bernini - deve andare avanti. Non deve essere il mondo ad adattarsi all'offerta Universitaria ma il contrario". (ANSA).