Salvini, ripresentiamo pdl su detenute madri, Pd si vergogni

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il Pd libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. Vergognatevi. La Lega aveva fatto passare la norma in commissione Giustizia e ripresenterà subito il testo: è una questione di salute, giustizia e buonsenso". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

"La proposta di legge sulle detenute madri la ripresentiamo noi visto che il Pd ritirando le firme dal provvedimento l'ha fatta decadere. E noi ripresenteremo un testo che contiene le proposte di modifica che erano state approvate e che prevedono che non ci siano più scuse per le donne incinte. Anche loro, se tornano a delinquere, finiranno in carcere", spiega il capogruppo della Lega in Commissione Giustizia della Camera, Jacopo Morrone. (ANSA).