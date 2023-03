La Commissione Affari costituzionali ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che inserisce lo sport in Costituzione. Alla seduta ha preso parte anche il ministro Andrea Abodi.

La riforma è stata già approvata in prima lettura dal Senato nel testo confermato dalla Commissione della Camera e che ad aprile andrà in Aula. Per il varo definitivo occorrerà la doppia lettura conforme dei due rami del Parlamento.