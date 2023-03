Piantedosi a prefetti: "Aprire centri per minori migranti"

Il "costante aumento dei minori stranieri non accompagnati" sta mettendo sotto "forte pressione" il sistema nazionale di accoglienza. E' quindi urgente reperire "ulteriori strutture", con una capienza sui 50 posti l'una, "presso le quali assicurare la prima accoglienza dei giovani migranti in arrivo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una circolare inviata a tutti i prefetti che sono invitati ad avviare interlocuzioni con Regioni, Anci ed enti locali. Il documento sottolinea inoltre l'importanza delle procedure di accertamento dell'età, "nell'ottica di indirizzare le misure di protezione in favore di chi rivesta, effettivamente, la qualità di minore straniero non accompagnato".