Migranti: Schlein, governo fa le domande sbagliate all'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - "Io dico al governo italiano che celebra la grande attenzione che ottiene" sulla migrazione "in questa sede che quella non è la strada giusta, perché fa le domande sbagliate all'Ue". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice dei Socialisti europei a Bruxelles.

Il governo, ha sottolineato Schelin, dovrebbe "invece chiedere una maggiore condivisione delle responsabilità sull'accoglienza, superando il regolamento di Dublino e ottenendo una missione europea di ricerca e soccorso in mare perché dove non arrivano purtroppo le motovedette della Guardia Costiera e le Ong vediamo ancora tragedie". (ANSA).