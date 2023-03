Meloni,blocco navale?Missione europea collaborando con Libia

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Ho sempre configurato il blocco navale come proposta europea in collaborazione con l'autorità libica. Pensate di sapere meglio di me cosa dico e cosa penso? Gli atti lo confermeranno. Io lavoro per un obiettivo di questo tipo, per una missione europea che blocchi le partenze in collaborazione con autorità africane, quindi anche libiche, e con una cooperazione che porti sviluppo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nella sua replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali", aggiunge parlando dei salvataggi in mare. (ANSA).