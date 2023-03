Meloni replica alle accuse sulla siccità, io non sono Mosé

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Scambio polemico fra il deputato dei Verdi-Si, Angelo Bonelli, e la presidente del consiglio, Giorgia meloni. Nella sua replica alla Camera, Meloni ha richiamato un passaggio dell'intervento di Bonelli: "Presumo che lei non voglia dire che in 5 mesi ho prosciugato l'Adige, nemmeno Mosè...io non sono Mosè, caro Bonelli, la ringrazio che mi riconosca questi poteri ma non ce li ho". (ANSA).