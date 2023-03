Meloni, Mes non è un totem, renderlo uno strumento utile

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Dobbiamo provare ad adeguare gli strumenti di cui disponiamo. Non sono mai dei totem, si valutano di fronte alla loro utilità. Registro che nel nostro dibattito quelli che sono strumenti diventano spesso dei totem indiscutibili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito del Mes in sede di replica alla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio Ue. (ANSA).