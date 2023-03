Schlein, la mafia non si combatte alzando il tetto del contante

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Sappiamo che in momenti di difficoltà economica gli strumenti che ci diamo per contrastare l'infiltrazione delle mafie nell'economia legale devono essere ulteriormente rafforzati. E purtroppo non stiamo vedendo questo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della manifestazione antimafia di Milano. "Non si fa alzando il tetto del contante, non si fa agendo per indebolire le tutele della legalità nel codice degli appalti - ha aggiunto -. Lo si fa con una grande operazione di maggiore trasparenza e controllo, di maggiore formazione, fin dalle scuole e dentro le pubbliche amministrazioni, con una battaglia che è anche culturale". (ANSA).