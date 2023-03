Pd: Schlein, il clima è cambiato dopo anni di disillusione

"Il clima andando in giro è molto cambiato, e questo ci motiva e ci da una responsabilità a cambiare le cose". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata da Alessandro Cattelan a 'Stasera c'è Cattelan su Rai2', che andrà in onda in seconda serata. Ad Alessandro Cattelan che le ha chiesto se sente il peso di questo nuovo incarico e delle aspettative ha risposto: "Assolutamente si. Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta - ha concluso -. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l'alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd".

"Sto bene. È un periodo molto bello intenso, sicuramente non ci siamo ancora fermati dalla notte delle primarie. C'è stata una partecipazione straordinaria con oltre un milione di persone e non era scontato, venivamo da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti e si è risvegliata una speranza", ha detto poi Elly Schlein. "La sento tutta un po' d'ansia da prestazione ma questo ci motiva ogni giorno a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno", ha concluso.

Sabato a Milano "è stata una giornata molto bella ma anche di grande preoccupazione. I figli e le figlie di queste famiglie omogenitoriali vengono ancora purtroppo molto spesso discriminati e quindi volevamo essere al loro fianco, per chiedere di riconoscere che i loro sono diritti fondamentali", ha detto la segretaria del Pd intervistata da Alessandro Cattelan. "Io credo che bisogna lottare di più perché la pressione che è stata fatta sul Comune di Milano ma adesso anche sul Comune di Padova per smettere di trascrivere è frutto dell'ideologia che guida questa maggioranza di governo - ha aggiunto -, che ci vuole riportare molto indietro nel tempo. Invece quelle famiglie chiedono di essere in Europa e nel futuro, e che i loro figli vengano riconosciuti come lo sono anche nel resto d'Europa". "Nella nostra proposta di legge c'è finalmente il matrimonio egualitario, perché bisogna difendere il diritto di amare indipendentemente dall'orientamento sessuale", ha concluso.