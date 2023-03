Mafia: Schlein, dobbiamo lottare per diritto alla verità

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La lotta alla mafia "la dobbiamo proseguire ogni giorno, ma oggi è la giornata alle vittime innocenti, molte delle quali, e soprattutto le loro famiglie, stanno ancora aspettando verità, e c'è un diritto alla verità per cui dobbiamo lottare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della manifestazione antimafia di Milano. "Non è possibile che ancora dopo molti anni non si possa risalire alla verità dei fatti, e alle responsabilità e a vedere puniti coloro che hanno ucciso le vittime innocenti delle mafie.

Quindi è un'altra battaglia in cui saremo al loro fianco - ha aggiunto -. Oggi c'è stata una grande partecipazione, è un piacere". "Voglio davvero ringraziare Libera e Avviso pubblico, le tante associazioni che hanno aderito, scuole, studenti e studentesse, una piazza piena di giovani, di amministratrici e amministratori e di persone che sanno che dobbiamo continuare a tenere alta la guardia - ha concluso -, contrastare ogni organizzazione criminale, ogni mafia e anche la corruzione perché sono uno dei fattori che purtroppo incide più brutalmente sul Paese e sulle sue diseguaglianze". (ANSA).