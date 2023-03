Zuppi, dopo Cutro è ora di risposte certe, non di opportunismi

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, aprendo a Roma i lavori del Consiglio episcopale permanente, ha sottolineato la necessità di politiche "non provvisorie" sulla questione migranti. "Come non ricordare l'ultima tragedia che ha coinvolto profughi, che non hanno trovato chi custodiva la loro vita?", ha chiesto ringraziando "di cuore quanti si sono prodigati in loro aiuto, manifestazione di tanta umanità e la Chiesa di Crotone che ha mostrato il volto di madre della nostra Chiesa".

"Desidero ricordare l'appello che da Matera abbiamo inviato ai politici, ma per certi versi a tutti e che indicava alcune preoccupazioni che chiedono di trovare risposte certe, non provvisorie, precarie, sempre parziali". Ci sono i migranti da accogliere ma anche "le povertà in aumento costante e preoccupante, l'inverno demografico, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani", e ancora "il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell'espressione democratica dello Stato e della legge elettorale".

Per l'arcivescovo di Bologna "è davvero per tutti tempo di scelte coraggiose e non di opportunismi". (ANSA).